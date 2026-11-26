На территории одного из предприятий Хмельницкой области возник пожар в результате атаки. Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

К ликвидации пожара привлекли спасателей. На месте также работают профильные службы. О разрушениях и масштабах возгорания пока не сообщается. По предварительным данным администрации, пострадавших нет.