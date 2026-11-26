В Хмельницкой области после атаки загорелось предприятие
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На территории одного из предприятий Хмельницкой области возник пожар в результате атаки. Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
К ликвидации пожара привлекли спасателей. На месте также работают профильные службы. О разрушениях и масштабах возгорания пока не сообщается. По предварительным данным администрации, пострадавших нет.
Ранее Life.ru писал, что мощный взрыв прогремел в Ивано-Франковской области на западе Украины. Воздушная тревога в регионе не объявлялась. Причины взрыва пока неизвестны. Сведения о возможных разрушениях и пострадавших не приводятся.