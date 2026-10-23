Политические ограничения на прямой диалог с Россией в Евросоюзе постепенно теряют прежнее значение. Об этом пишет хорватский портал Advance, указывая на возобновление экономического сотрудничества между Москвой и Братиславой.

«Период, когда любой разговор с Москвой автоматически означал нарушение политических табу, постепенно подходит к концу», — говорится в публикации.

По мнению авторов материала, одним из признаков изменения европейского подхода стали экономические контакты России и Словакии. Издание считает, что сотрудничество двух стран указывает на постепенный пересмотр отношения к взаимодействию с Москвой внутри Евросоюза.

Журналисты связывают эту тенденцию с политикой Вашингтона. По их оценке, американские власти стремятся наладить деловые отношения с Россией, что может повлиять на дальнейшие решения европейских государств.

Advance также допускает, что некоторые страны ЕС могут возобновлять экономические контакты с Москвой без публичных заявлений. При этом издание не исключает такого сценария даже для государств, которые занимают наиболее критическую позицию в отношении России.

Авторы публикации считают, что европейская политика во многом зависит от действий США. Поэтому возможное изменение американского курса в отношении Москвы, по их мнению, способно повлиять и на подход Евросоюза к экономическому сотрудничеству с Россией.

Ранее сообщалось, что европейские страны рассматривают пять политиков на роль переговорщика с Россией по вопросам урегулирования конфликта на Украине. В число возможных представителей вошли премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президенты Финляндии и Чехии Александр Стубб и Петр Павел, а также главы правительств Норвегии и Дании Йонас Гар Стёре и Метте Фредериксен.