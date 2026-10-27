В Индии мужчина развёл на деньги 20 сотрудниц полиции, обещая на них жениться

Около 20 сотрудниц полиции индийского Дели могли стать жертвами мужчины, который выдавал себя за богатого бизнесмена, обещал жениться и выманивал деньги. Подозреваемого Викранта Томара задержали в районе Бурари, пишет NDTV.

Для знакомств мужчина использовал соцсети, где демонстрировал роскошную жизнь: дорогие рестораны, элитный кофе и премиальные автомобили. Правда, машины, которыми он хвастался перед потенциальными невестами, оказались арендованными. По данным следствия, Томар брал их напрокат на восемь часов, чтобы произвести впечатление на очередную избранницу.

Завоевав доверие женщин, подозреваемый обещал им свадьбу, а затем под разными предлогами просил деньги. Одна из потерпевших, работавшая в полицейском участке Карол-Багх, обратилась с заявлением. По данным правоохранителей, она лишилась около 2,4 млн рупий. После этого следователи обнаружили признаки аналогичной схемы в отношении других сотрудниц полиции.

Примечательно, что сожительница самого Томара тоже служит в полиции Дели. Следователи предполагают, что через её знакомых мужчина получал сведения о потенциальных жертвах. Все они, предположительно, проходили службу в одном наборе.

Выяснилось также, что на Томара уже заведено пять дел о похожих мошенничествах. В июне его освободили из тюрьмы под залог. Сейчас полицейские устанавливают точное количество пострадавших и проверяют движение похищенных денег.

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