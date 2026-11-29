В индийском городе Гуруграме полиция применила водомёты против сторонников оппозиции, вышедших на акцию протеста у офиса американской корпорации Meta*. Демонстранты обвиняют технологического гиганта в политической цензуре, сообщает Reuters.

Акцию организовало молодёжное крыло партии «Индийский национальный конгресс». Нескольких участников задержали, однако впоследствии отпустили. Активисты обвинили правоохранителей в применении силы против граждан, выступающих за свободу слова.

Недовольство оппозиции вызвала блокировка публикаций и аккаунтов её сторонников в социальных сетях. Представители партии считают, что действия корпорации играют на руку политической силе премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Противостояние уже перешло в юридическую плоскость. Молодёжное крыло партии подало иск против Meta* и правительства Индии, потребовав отменить правило об автоматическом удалении копий ранее заблокированных публикаций.

В самой корпорации утверждают, что ограничения вводятся в соответствии с индийским законодательством. По данным источников Reuters, на закрытой встрече с представителями оппозиции компания также заверила их в своём политическом нейтралитете

Оппозиционеры опасаются, что ограничения в соцсетях помешают им вести предвыборную кампанию перед выборами в штатах, которые состоятся в 2027 году.

Ранее Life.ru писал, что в Нью-Дели задержали более пяти тысяч участников протестов. Активисты выступали против руководства избирательной комиссии Индии. На фоне массовых выступлений власти ограничили доступ к интернету и закрыли десятки станций метро.