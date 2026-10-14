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Опубликовано 14 октября, 17:42

В Индии родился мальчик с двумя головами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Индии женщина родила мальчика с двумя головами, но одним туловищем, руками и ногами. О редчайшем случае врождённой аномалии сообщает телеканал NDTV.

Ребёнок появился на свет 10 октября в штате Одиша на 32-й неделе беременности. Для женщины и её супруга, проживающих в округе Кандхамал, это первенец. Роды прошли с помощью кесарева сечения в больнице медицинского колледжа MKCG в городе Берхампур.

У новорождённого обнаружили две головы и две шеи, соединённые с общим туловищем. При этом у мальчика только одна пара рук и ног, а также единая мочеполовая система с наружными мужскими половыми органами. Медики называют такую особенность развития дицефалическим парапагом — одной из форм сросшихся близнецов.

Сейчас младенец находится под наблюдением специалистов в отделении интенсивного ухода за новорождёнными. Врачи обследуют его, чтобы установить особенности строения внутренних органов и определить дальнейшую тактику лечения. Подробную информацию о состоянии мальчика и возможных сопутствующих патологиях пока не раскрывают.

Подобные случаи встречаются крайне редко — примерно один раз на 300 тысяч родов. Прогноз зависит от того, какие именно органы затронула аномалия и возникнут ли осложнения после рождения. Медики подчёркивают, что ближайшие дни будут особенно важными для оценки состояния ребёнка.

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Николь Вербер
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