В Индии родился мальчик с двумя головами

В Индии женщина родила мальчика с двумя головами, но одним туловищем, руками и ногами. О редчайшем случае врождённой аномалии сообщает телеканал NDTV.

Ребёнок появился на свет 10 октября в штате Одиша на 32-й неделе беременности. Для женщины и её супруга, проживающих в округе Кандхамал, это первенец. Роды прошли с помощью кесарева сечения в больнице медицинского колледжа MKCG в городе Берхампур.

У новорождённого обнаружили две головы и две шеи, соединённые с общим туловищем. При этом у мальчика только одна пара рук и ног, а также единая мочеполовая система с наружными мужскими половыми органами. Медики называют такую особенность развития дицефалическим парапагом — одной из форм сросшихся близнецов.

Сейчас младенец находится под наблюдением специалистов в отделении интенсивного ухода за новорождёнными. Врачи обследуют его, чтобы установить особенности строения внутренних органов и определить дальнейшую тактику лечения. Подробную информацию о состоянии мальчика и возможных сопутствующих патологиях пока не раскрывают.

Подобные случаи встречаются крайне редко — примерно один раз на 300 тысяч родов. Прогноз зависит от того, какие именно органы затронула аномалия и возникнут ли осложнения после рождения. Медики подчёркивают, что ближайшие дни будут особенно важными для оценки состояния ребёнка.

Ранее Life.ru рассказывал об успешном разделении двухлетних сиамских близнецов в США. Сёстры из Эфиопии родились сросшимися в области головы, а подготовка к сложнейшей операции заняла почти год. Хирургическое вмешательство продолжалось более суток, после чего девочки начали проходить длительную реабилитацию.