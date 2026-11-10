Российского парапланериста Алексея спасли в Индии после двух с половиной часов, проведённых на высоковольтных проводах. Мужчина зацепился за линию электропередачи во время полёта в штате Химачал-Прадеш, сообщает индийское издание The Times of India.

Россиянин стартовал с площадки Бир-Биллинг — одного из самых популярных мест для парапланеризма в стране. Во время полёта его параплан запутался в проводах неподалёку от города Манди, и турист оказался подвешен на большой высоте.

Другие парапланеристы сообщили о происшествии местным властям. На место прибыли полиция и спасатели, а подачу электричества на повреждённом участке линии сразу отключили. Под мужчиной растянули защитный тент и разложили матрасы на случай падения.

Добраться до россиянина оказалось непросто. Для эвакуации пришлось задействовать специальный гидравлический подъёмник. Спасатель поднялся к застрявшему пилоту в корзине и помог ему безопасно спуститься на землю. На время операции движение тяжёлого транспорта по ближайшей трассе ограничили.

Всего Алексей провёл на проводах около двух с половиной часов. По данным Mash, он находился примерно в 45 метрах над землёй, хотя индийские СМИ приводят другие оценки высоты.

Район Бир-Биллинг популярен среди любителей экстремального спорта, однако здесь происходили и трагические инциденты. По информации Mash, в 2016 и 2017 годах на том же участке погибли двое российских парапланеристов.