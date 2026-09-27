В Индии студенты устроили погром в университете после слухов об изнасиловании
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Около двух тысяч студентов вышли на протест у общежития для девушек в индийском университете Lovely Professional University в Пенджабе. Акция переросла в погром после сообщений в соцсетях о предполагаемом изнасиловании студентки.
Студенты разгромили индийский университет из-за слухов в соцсетях об изнасиловании девушки в стенах вуза. Видео © X / vani_mehrotra / Wallahhabebe / mud_it24
Участники беспорядков начали повреждать территорию вуза. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как люди разбивают окна, бросают кирпичи и цветочные горшки, а также поджигают отдельные части зданий.
Позже протестующие заблокировали шоссе рядом с университетом, из-за чего движение автомобилей оказалось остановлено. На место прибыли сотрудники полиции.
Правоохранители заявили, что информация о пострадавшей девушке не соответствует действительности. По данным полиции, причиной конфликта могло стать недопонимание между студентами и администрацией учебного заведения.
Издание India Today сообщило о произошедшем после распространения слухов в социальных сетях. Обстоятельства инцидента продолжают выясняться.
В Индии уже происходили резонансные случаи, связанные с протестами вокруг безопасности студентов и ситуацией в учебных заведениях. В 2024 году в стране прошли массовые акции после убийства студентки медицинского факультета в Калькутте, к которым присоединились врачи и учащиеся. Ранее Life.ru также писал о нападении на студенческий городок Университета имени Джавахарлала Неру в Нью-Дели, где после беспорядков пострадали десятки участников образовательного процесса.
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