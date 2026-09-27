В Индии студенты устроили погром в университете после слухов об изнасиловании

Около двух тысяч студентов вышли на протест у общежития для девушек в индийском университете Lovely Professional University в Пенджабе. Акция переросла в погром после сообщений в соцсетях о предполагаемом изнасиловании студентки.

Студенты разгромили индийский университет из-за слухов в соцсетях об изнасиловании девушки в стенах вуза. Видео © X / vani_mehrotra / Wallahhabebe / mud_it24

Участники беспорядков начали повреждать территорию вуза. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как люди разбивают окна, бросают кирпичи и цветочные горшки, а также поджигают отдельные части зданий.

Позже протестующие заблокировали шоссе рядом с университетом, из-за чего движение автомобилей оказалось остановлено. На место прибыли сотрудники полиции.

Правоохранители заявили, что информация о пострадавшей девушке не соответствует действительности. По данным полиции, причиной конфликта могло стать недопонимание между студентами и администрацией учебного заведения.

Издание India Today сообщило о произошедшем после распространения слухов в социальных сетях. Обстоятельства инцидента продолжают выясняться.