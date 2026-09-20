Восемь полицейских пострадали во время беспорядков в коммуне Сен-Пьер-де-Кор в центральной части Франции. Пять человек задержаны, сообщает BFMTV.

Восемь полицейских пострадали в ходе беспорядков во Франции. Видео © Х / Bastion, Police & Réalités

Беспорядки вспыхнули вечером 19 сентября в районе Рабатри. Полиция прибыла туда после жалоб на группу людей, устроивших шумные заезды на мотоциклах, и попыталась провести проверки.

Один из мотоциклистов, по данным телеканала, отказался выполнить требования правоохранителей, после чего произошло столкновение его байка с патрульным автомобилем. Мотоциклист получил травму ноги и был госпитализирован, угрозы его жизни нет. Управлявшего автомобилем полицейского поместили под стражу.

После ДТП ситуация обострилась. Несколько десятков человек запускали пиротехнические заряды в сторону силовиков. Были подожжены два полицейских автомобиля и две машины местных жителей, в районе появились баррикады и костры.

Для восстановления порядка власти направили дополнительные силы полиции и жандармерии, в том числе два спецподразделения CRS 8. К примерно 04:00 20 сентября ситуацию удалось взять под контроль.

Ранее Life.ru сообщал о беспорядках в Париже после поражения сборной Франции в полуфинале чемпионата мира. Тогда полиция задержала 141 человека, значительная часть инцидентов была связана с использованием пиротехники.