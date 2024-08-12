Врачи в Индии присоединились к протестам после убийства студентки медфакультета
В Индии федерация врачей-интернов (FORDA) приостановила оказание плановых медицинских услуг. Решение было принято на фоне массовых протестов после убийства молодой студентки в больнице RG Kar в Калькутте. Таким образом организация оказала свою солидарность движению.
"В знак нашей солидарности с коллегами RG Kar мы объявляем о приостановке оказания плановых услуг в больницах по всей стране с понедельника. Это решение не было принято легкомысленно, оно необходимо для того, чтобы наши голоса были услышаны и чтобы требования об осуществлении правосудия и обеспечении безопасности были удовлетворены без задержек", — говорится в распространенном заявлении федерации.
При этом в федерации выдвинули ряд требований для возобновления работы: гарантированная безопасность всех протестующих, право на мирные демонстрации, быстрое осуществление правосудия, своевременная выплата компенсаций пострадавшему или же его родственникам в случае смерти, создание протокола безопасности работников здравоохранения во всех больницах.
Протесты вспыхнули в Калькутте в прошедшую субботу после жестокого убийства и изнасилования в больнице RG Kar 28-летней студентки отделения респираторной медицины. Индийская медицинская ассоциация (IMA) потребовала правоохранительные органы немедленно отреагировать на случившееся и предупредила о потенциальных протестах, если делом не займутся в течение 48 часов.
Ранее Life.ru рассказывал о массовых протестах, которые вспыхнули в Англии после того, как 17-летний подросток открыл огонь по детям на танцевальном мастер-классе в Саутпорте. Почти 100 человек были задержаны полицией.
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