В Индии задержали двух подозреваемых в передаче секретов Пакистану

В Индии задержали двух человек по подозрению в передаче секретной оборонной информации представителям пакистанской разведки. Оба фигуранта связаны с военно-морской базой в Вишакхапатнаме, сообщает Hindustan Times со ссылкой на контрразведку штата Андхра-Прадеш.

Задержанными оказались сотрудник индийских ВМС Прадип Мукерджи и гражданский водитель Аннам Саи Варапрасад, работавший с офицерами флота. Следствие утверждает, что они передавали сведения о стратегических и оборонных объектах через зашифрованные каналы связи.

По данным контрразведки, Варапрасад якобы передавал чувствительную и секретную информацию о военно-морских объектах, а также получал за это деньги. Мукерджи, как утверждается, поддерживал связь с предполагаемыми пакистанскими разведчиками, передавал им данные и помог активировать аккаунт WhatsApp, сообщив одноразовый код.

Задержания прошли в рамках операции Firewall-2026. Для неё задействовали 12 групп контрразведки, которые работали сразу в десяти штатах и союзных территориях Индии.

Всего следователи проверяют возможную причастность 18 человек. Среди них, по данным индийской стороны, 13 военнослужащих или сотрудников ВМС. Электронные устройства подозреваемых изъяты для дальнейшего изучения.

Оба задержанных отправлены под судебный арест до 14 октября. Расследование в отношении остальных предполагаемых участников сети продолжается. При этом их вина пока не установлена судом.

Ранее Life.ru сообщал, что Москва призвала Индию и Пакистан к сдержанности и скорейшим переговорам. В Кремле тогда заявили, что обострение между двумя странами вызывает «чрезвычайную обеспокоенность» и призвали стороны переходить к дипломатическому урегулированию разногласий. Заявление прозвучало на фоне резкого роста напряжённости между Нью-Дели и Исламабадом.