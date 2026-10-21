В Индонезии студенты вышли на протесты из-за лесных пожаров и роста цен

Массовые студенческие протесты прошли 20 октября сразу в нескольких городах Индонезии. Участники потребовали признать лесные пожары национальным бедствием и пересмотреть экономическую политику властей. Акции совпали со второй годовщиной вступления Прабово Субианто в должность президента страны. Об этом сообщает индонезийское издание Suara Desa.

Индонезию охватили студенческие протесты. Видео © X / Mario Nawfal

Демонстрации состоялись в Джакарте, Джокьякарте, Бандунге, Макасаре и других городах. К студентам присоединились общественные активисты, выступающие за усиление природоохранных мер и изменение социальной политики правительства.

Одним из главных требований стало официальное признание масштабных лесных и земельных пожаров национальным бедствием. Протестующие призвали власти установить причины возгораний, привлечь виновных к ответственности и заняться восстановлением пострадавших территорий.

В столице участники митингов также выразили недовольство ростом стоимости жизни, положением в экономике и состоянием системы образования. Демонстранты потребовали усилить борьбу с коррупцией и обеспечить гражданам свободу выражения мнений.

Представители экологической организации Greenpeace развернули в Джакарте баннер с требованием принять меры против климатического кризиса и снизить стоимость жизни. Студенческие объединения также обратили внимание на ситуацию на финансовом рынке и ослабление индонезийской рупии.

Власти направили в столицу около 9,5 тысячи сотрудников полиции для обеспечения безопасности. Об этом агентству Reuters сообщил представитель правоохранительных органов Буди Херманто. Точное число участников демонстраций в момент подготовки акций оставалось неизвестным.

Вопрос о признании лесных пожаров национальным бедствием правительство пока изучает. Представители властей сообщили, что оценивают последствия такого решения и уже принимают меры против компаний, нарушающих природоохранные требования.

Ранее власти Франции решили усилить присутствие полиции перед новыми массовыми демонстрациями 24 октября. Премьер-министр Себастьен Лекорню поручил правоохранительным органам подготовиться к возможным беспорядкам после событий предыдущей недели. По его словам, полицейские подразделения должны действовать мобильнее и быстрее реагировать на перемещения агрессивных групп. Глава МВД Лоран Нуньес также пообещал лично контролировать обеспечение безопасности во время предстоящих акций.