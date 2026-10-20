В центре Парижа ввели комендантский час с 23:00 до 06:00 из-за беспорядков

В центре Парижа ввели комендантский час из-за угрозы новых массовых беспорядков. Ограничения действуют с 23:00 20 октября до 06:00 21 октября и затрагивают отдельные районы французской столицы. Об этом сообщает мэрия Парижа со ссылкой на распоряжение префектуры полиции.

«С 20 октября с 23:00 до 6:00 21 октября движение людей в местах, установленных этим постановлением, запрещено», — говорится в документе.

Запрет касается площади Республики и части квартала Аль в центральной части города. Ограничения также распространяются на несколько прилегающих улиц. При этом расположенные на площади магазины и другие заведения не подпадают под действие запрета.

Власти предусмотрели исключения для местных жителей, сотрудников предприятий и экстренных служб. Они могут находиться в указанных районах при наличии подтверждающих документов. Остальным гражданам в установленные часы запрещено передвигаться по территории действия комендантского часа.

Кроме того, полиция запретила массовые собрания, шествия и демонстрации в ряде районов Парижа с 20:00 до 06:00. Ограничения затронули территории возле Елисейского дворца, Национального собрания, Сената и других объектов. Аналогичный комендантский час ранее действовал в столице в ночь с 19 на 20 октября. Подобные меры приняли и в других французских городах.