В центре Парижа ввели комендантский час с 23:00 до 06:00 из-за беспорядков
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В центре Парижа ввели комендантский час из-за угрозы новых массовых беспорядков. Ограничения действуют с 23:00 20 октября до 06:00 21 октября и затрагивают отдельные районы французской столицы. Об этом сообщает мэрия Парижа со ссылкой на распоряжение префектуры полиции.
«С 20 октября с 23:00 до 6:00 21 октября движение людей в местах, установленных этим постановлением, запрещено», — говорится в документе.
Запрет касается площади Республики и части квартала Аль в центральной части города. Ограничения также распространяются на несколько прилегающих улиц. При этом расположенные на площади магазины и другие заведения не подпадают под действие запрета.
Власти предусмотрели исключения для местных жителей, сотрудников предприятий и экстренных служб. Они могут находиться в указанных районах при наличии подтверждающих документов. Остальным гражданам в установленные часы запрещено передвигаться по территории действия комендантского часа.
Кроме того, полиция запретила массовые собрания, шествия и демонстрации в ряде районов Парижа с 20:00 до 06:00. Ограничения затронули территории возле Елисейского дворца, Национального собрания, Сената и других объектов. Аналогичный комендантский час ранее действовал в столице в ночь с 19 на 20 октября. Подобные меры приняли и в других французских городах.
Ранее в Париже на фоне массовых протестов и беспорядков стало известно о гибели двух человек. Первый случай произошёл 17 октября во время демонстрации на бульваре Маджента. Одному из участников шествия стало плохо, после чего у него остановилось сердце. Второго мужчину обнаружили в ночь на 19 октября на улице Сен-Дени неподалёку от квартала Шатле. Очевидица утверждала, что незадолго до происшествия полиция применяла слезоточивый газ, однако связь смерти с действиями правоохранителей не установили. Протесты начались ещё в середине сентября из-за проблем в системе образования. Позднее к акциям присоединились жители, недовольные ростом цен и снижением уровня жизни. В результате демонстрации переросли в столкновения с полицией, поджоги автомобилей и разграбление магазинов.