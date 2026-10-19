В Париже продолжаются погромы, число погибших достигло двух человек

В Париже в ходе массовых протестов и беспорядков погибли два человека. О второй смерти, произошедшей в ночь на 19 октября, сообщает газета Le Parisien.

Первый случай произошёл 17 октября во время масштабной манифестации. Как сообщал телеканал TF1 со ссылкой на полицию, одному из участников шествия стало плохо на бульваре Маджента в десятом округе города. Находившийся среди толпы мужчина перенёс остановку сердца, после чего медики констатировали его смерть.

Во второй раз мужчину обнаружили на улице Сен-Дени неподалёку от района Шатле в центре французской столицы. По словам одной из очевидиц, незадолго до трагедии правоохранители активно применяли слезоточивый газ против демонстрантов. Женщина предположила, что гибель могла быть связана с действиями силовиков.

Напомним, протестное движение охватило Францию ещё в середине сентября, когда школьники начали выступать против проблем в системе образования. Постепенно к молодёжи присоединились граждане, недовольные ростом цен и ухудшением уровня жизни. Демонстрации распространились на другие регионы страны, а в Париже переросли в столкновения с полицией, поджоги и разграбление магазинов.

Ранее Life.ru рассказывал о последствиях массовых беспорядков во французской столице. Во время акций 17 октября правоохранители задержали 855 человек в Париже и пригородах, а число пострадавших сотрудников полиции достигло 13. Также ранения получили двое пожарных. Во многих городах демонстранты громили торговые точки, а наиболее серьёзные разрушения зафиксировали в Марселе, Лилле, Лионе и Ницце.