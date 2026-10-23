В Ингушетии легковушка наехала на беременную женщину с коляской, младенец погиб

Младенец погиб в результате наезда автомобиля Volkswagen Polo на женщину с детской коляской в Ингушетии. Пострадавшую, которая, по данным МВД, была беременна, доставили в больницу с различными травмами. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

Авария произошла вечером в четверг на федеральной трассе «Кавказ» в районе Назрани. За рулём иномарки находился 22-летний водитель. Под колёса автомобиля попала женщина, переходившая дорогу с коляской, в которой находился ребёнок 2025 года рождения.

По предварительной информации полиции, женщина пересекала проезжую часть в неположенном месте. При этом участок дороги, где произошла трагедия, не был освещён.

От полученных травм ребёнок скончался. Женщину госпитализировали, сведения о её нынешнем состоянии не приводятся.

«Следователи следственного отдела межмуниципального отдела МВД России по городу Назрань по данному факту возбудили уголовное дело», — сообщили в региональном МВД.

Расследование ведётся по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Водителя направили на медицинское освидетельствование. Проверка показала, что в момент аварии он был трезв.