В Ингушетии пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей

Пять человек, в том числе несовершеннолетний, пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в сельском поселении Плиево в Ингушетии. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Авария произошла вечером 19 октября. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 22:03 мск. Столкнулись автомобили Lada Priora и ВАЗ-2115. Пострадавших доставили в медицинские учреждения Назрани на машинах скорой помощи и попутном транспорте. Взрослых направили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, несовершеннолетнего — в детскую республиканскую клиническую больницу.

На месте работали спасатели поисково-спасательного отряда «Эрзи». К ликвидации последствий аварии привлекли восемь человек и три единицы техники. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в подмосковном Долгопрудном 14-летняя девочка погибла под колесами грузовика. Она ехала на самокате и пыталась пересечь улицу, где не было пешеходного перехода. Водитель Mercedes не успел среагировать, и столкновение оказалось роковым. Подросток скончался на месте от полученных травм.