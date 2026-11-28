В Ингушетии отменили режим ракетной опасности, который действовал на территории республики 26 минут. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России в MAX.

Угроза ракетной атаки была объявлена 28 ноября в 12:40 мск. Спасатели призывали жителей сохранять спокойствие, оставаться дома и не приближаться к окнам, а находившихся на улице граждан — укрыться в безопасном месте. В 13:06 мск предупреждение отменили.