В Ингушетии на полчаса объявили ракетную опасность
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В Ингушетии отменили режим ракетной опасности, который действовал на территории республики 26 минут. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России в MAX.
Угроза ракетной атаки была объявлена 28 ноября в 12:40 мск. Спасатели призывали жителей сохранять спокойствие, оставаться дома и не приближаться к окнам, а находившихся на улице граждан — укрыться в безопасном месте. В 13:06 мск предупреждение отменили.
Напомним, 23 ноября ракетную и беспилотную опасность объявляли в 27 регионах России. Больше всего предупреждений пришлось на Поволжье и Центральную Россию.