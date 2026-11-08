В Ингушетии разыскивают неизвестного, который выстрелил в голову местной жительнице. Женщина находится в больнице, врачи борются за её жизнь. Инцидент произошёл 7 ноября в городе Карабулаке, сообщили в региональном главке МВД.

По предварительным данным, выстрел был произведён из огнестрельного оружия, тип которого пока не установлен. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося и пытаются установить личность стрелявшего.

При этом правоохранители рассматривают версию о том, что женщина могла стать случайной жертвой стрельбы из свадебного кортежа. Пуля могла попасть в прохожую во время беспорядочной стрельбы.

Расследование происшествия взял под личный контроль министр внутренних дел по Ингушетии генерал-лейтенант полиции Владимир Котов.

Ранее Life.ru рассказывал о перестрелке в ингушском селе Алхасты, в результате которой один человек погиб и ещё трое получили ранения. Конфликт произошёл 23 октября между двумя мужчинами из-за давней неприязни. Под огонь попали в том числе люди, пытавшиеся остановить ссору. На месте происшествия полицейские обнаружили карабин «Сайга», пистолет Макарова и гильзы.