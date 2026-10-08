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Опубликовано 8 октября, 01:05

В Instagram* может появиться режим просмотра профилей без случайных лайков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Salaverry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Salaverry

В соцсети Instagram* может появиться режим Read-Only, который позволит листать чужие профили без риска случайно поставить лайк, подписаться или написать комментарий. Разработку обнаружил исследователь приложений Алессандро Палуцци. О находке сообщает Social Media Today.

При активации режима соцсеть временно отключает основные способы взаимодействия с владельцем страницы. Нельзя будет лайкать и комментировать публикации, подписываться на аккаунт или отправлять ему сообщения.

Под ограничение попадут и Stories — посмотреть их в Read-Only не получится. При этом обычные публикации профиля останутся доступны для просмотра.

Представитель Instagram* подтвердил Engadget, что компания действительно изучает такую возможность, однако подчеркнул: речь идёт только о внутренней разработке, внешнего тестирования сейчас нет. Поэтому сроки запуска функции неизвестны, и она может вообще не добраться до пользователей.

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А недавно Instagram* впервые за продолжительное время обновил свой текстовый логотип. Как сообщил глава социальной сети Адам Моссери, разработчики решили сделать написание названия более лаконичным, но при этом сохранить узнаваемость бренда и связь с первоначальным дизайном.

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* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

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Виталий Приходько
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