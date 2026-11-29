Высшая судебная инстанция также оставила в силе приговоры ещё двум фигурантам уголовного дела. Один из них проведёт в заключении шесть лет, другой — три года. Между тем число жертв теракта увеличилось до десяти человек. Между тем число жертв теракта увеличилось до десяти человек.