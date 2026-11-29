В Иордании утвердили смертный приговор троим участникам теракта в церкви
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Кассационный суд Иордании утвердил смертные приговоры троим участникам теракта в церкви Святого Георгия. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит, сообщает государственное информационное агентство Petra.
Высшая судебная инстанция также оставила в силе приговоры ещё двум фигурантам уголовного дела. Один из них проведёт в заключении шесть лет, другой — три года. Между тем число жертв теракта увеличилось до десяти человек. Между тем число жертв теракта увеличилось до десяти человек.
Напомним, 15 ноября Суд государственной безопасности Иордании приговорил троих террористов к смертной казни. Одного из подсудимых также признали виновным в финансировании террористической деятельности. После трагедии король Иордании Абдалла II распорядился усилить меры противодействия экстремизму. В стране объявили трёхдневный траур.
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