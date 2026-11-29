Суд в Багдаде приговорил семерых граждан Франции к пожизненному заключению за принадлежность к террористической организации ИГИЛ*. Среди осуждённых оказался мужчина, который участвовал в создании пропагандистских материалов группировки и появлялся в её видеороликах. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Один из фигурантов дела — Кантен Ле Брен, известный под именем Абу Усама аль-Фаранси. По данным СМИ, он присоединился к террористической организации в 2014 году вместе с женой и четырьмя детьми. Позднее француз участвовал в подготовке пропагандистских материалов, предназначенных для франкоязычной аудитории.

На заседании суда в середине ноября Ле Брен признал, что работал переводчиком и занимался оформлением печатных изданий ИГИЛ*. В частности он участвовал в выпуске журнала, который группировка использовала для распространения своей идеологии.

Новые приговоры вынесены в рамках масштабного процесса над 47 гражданами Франции, перевезёнными из Сирии в Ирак в 2025 году. Все они проходят по делам, связанным с предполагаемым участием в деятельности террористической организации. Ранее иракские суды уже отправили десятки французов за решётку по аналогичным обвинениям.

По информации AFP, 29 ноября ещё двое граждан Франции получили по 15 лет лишения свободы. При этом пожизненный срок в Ираке по таким делам фактически составляет 20 лет заключения. Судебные разбирательства в отношении остальных фигурантов продолжаются.

Ранее Life.ru писал, что США объявили о планах завершить вывод своих войск из Ирака к 30 сентября 2026 года. Тогда власти страны сообщили о подготовке к окончанию миссии международной коалиции по борьбе с ИГ*. Предполагалось, что после вывода иностранных подразделений основная ответственность за противодействие террористам перейдёт к иракским силам безопасности.