НАТО рассматривает возможность крупнейшего за последние 20 лет пересмотра военного планирования, чтобы сосредоточить больше сил на сдерживании России вместо подготовки дополнительных войск для зарубежных операций. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырёх дипломатов Североатлантического альянса, знакомых с проектом документа.

Сейчас все 32 страны НАТО должны предусматривать достаточно войск и вооружений как для крупного конфликта в Европе, так и для нескольких менее масштабных миссий за пределами альянса. Новые правила могут освободить союзников от необходимости готовиться к обоим сценариям одновременно.

Как утверждают источники Politico, проект предусматривает принципиальное изменение формулировки требований: вместо союза «и» предлагается использовать «или». Таким образом, государства смогут рассчитывать необходимые силы для одного из двух сценариев, а не для обоих сразу.

Обсуждение проходит в рамках подготовки документа Political Guidance, определяющего приоритеты военного планирования альянса. Его предполагается согласовать к февралю 2027 года, а окончательные требования к войскам и вооружениям стран НАТО должны быть утверждены к 2029 году. Пока переговоры находятся на ранней стадии.

По данным издания, пересмотр поддерживают США, североевропейские государства и страны восточного фланга НАТО. В то же время южноевропейские союзники выступают за сохранение значительной роли операций за пределами территории альянса.

При этом речь не идёт об автоматическом сворачивании действующих зарубежных миссий, в частности в Косово и Ираке. Высокопоставленный представитель НАТО подчеркнул, что отказ от требования одновременно обеспечивать несколько сценариев не означает утраты возможностей для реагирования на международные кризисы.