В Иране 29-летнюю певицу Парасту Ахмади подвергли телесному наказанию за онлайн-концерт, на котором она выступила без хиджаба. Артистка и четверо участников её команды получили по 74 удара плетью. Об этом сообщает Iran International со ссылкой на адвоката Мостафу Нили.

Приговор привели в исполнение 23 ноября в прокуратуре города Кум. Вместе с певицей наказание понесли трое музыкантов и организатор концерта. Информации об их состоянии после порки не поступало.

Поводом для уголовного преследования стал концерт, состоявшийся 11 декабря 2024 года в историческом караван-сарае Дейр-Гачин. Ахмади вышла к микрофону в чёрном платье с открытыми плечами и непокрытой головой. Выступление проходило без зрителей и транслировалось на YouTube, где собрало миллионы просмотров.

В июне 2026 года суд признал певицу и ещё восемь человек виновными в оскорблении общественной нравственности посредством публикации непристойного контента. В конце сентября апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

Помимо телесного наказания, осуждённым на два года запретили выезжать из страны и заниматься творческой деятельностью. Исполнены ли приговоры в отношении остальных фигурантов дела, неизвестно.

Парасту Ахмади известна исполнением иранских народных и патриотических песен. Её выступление без хиджаба вызвало широкий общественный резонанс.

Ранее Life.ru рассказывал о вынесении приговора Ахмади и участникам её команды. Уже тогда решение суда вызвало критику со стороны правозащитников и деятелей искусства.