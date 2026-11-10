В Саудовской Аравии 40-летнюю домработницу из Кении приговорили к 100 ударам плетью и году изгнания за рождение ребёнка вне брака. Об этом сообщает The New York Times.

Эстер Ванджа Мутони приехала в королевство на заработки и устроилась домработницей через местное кадровое агентство. Во время пребывания в стране у неё завязались отношения с гражданином Египта, от которого она забеременела. В августе 2025 года женщина родила мальчика по имени Абуди, однако вскоре столкнулась с полицией.

После рождения ребёнка работодатель доставил Мутони в больницу, где ею заинтересовались правоохранители. Женщину расспросили о семейном положении и отце малыша. Она объяснила, что мужчина уже покинул Саудовскую Аравию. Впоследствии кенийку задержали, а после освобождения ей отказали в возвращении в жильё для сотрудников. Некоторое время молодая мать с младенцем была вынуждена ночевать на автозаправке.

Судебное разбирательство проходило в Эр-Рияде. Женщине предоставили переводчика, но, по её словам, не обеспечили адвокатом. В октябре 2026 года суд признал её виновной во внебрачных половых отношениях и назначил наказание в виде 100 ударов плетью и года изгнания, которое обычно предполагает принудительное переселение в другой город внутри страны. При этом в материалах дела не говорится, что отец ребёнка также подвергся преследованию.

«Мне очень страшно. Не думаю, что смогу выдержать эти удары», — призналась Мутони журналистам.

Женщина, у которой всего пятеро детей, отказалась обжаловать приговор. Она опасается, что апелляция лишь затянет её возвращение в Кению. Пока неизвестно, когда будет исполнено телесное наказание и сможет ли она покинуть Саудовскую Аравию вместе с младшим сыном. Срок действия документов, необходимых для выезда, уже истёк.

Примечательно, что ещё в 2020 году Саудовская Аравия объявила о серьёзном ограничении наказаний плетьми в рамках судебной реформы. Однако исключение сохранилось для преступлений, за которые подобное наказание предусмотрено толкованием исламского права, включая внебрачные половые отношения.