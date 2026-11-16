В иранском Исфахане начали работать системы противовоздушной обороны. Об этом сообщило агентство Mehr. По сообщениям, ПВО нацелилось на объекты в небе.

Исфахан — один из ключевых центров военной промышленности и ядерной программы Ирана. Город неоднократно становился целью атак, как и ядерные объекты в Фордо и Натанзе.

Ранее депутат Меджлиса Эсмаил Коусари заявил, что Ирану потребуется немного времени для создания ядерного оружия, если руководство страны примет такое решение. При этом парламентарий отметил, что пока не видит оснований для выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.