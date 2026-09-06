В Иркутске Крестным ходом открыли Дни духовности «Сияние России»

В Иркутске 6 сентября прошёл Крестный ход, открывший Дни русской духовности и культуры «Сияние России». Участники шествия пронесли мощи святителя Иннокентия Иркутского и десницу святителя Спиридона Тримифунтского, доставленную в город с греческого острова Корфу.

В Крёстном ходе приняли участие митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан, представители Элладской Православной Церкви, председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, а также представители власти, казачества, силовики и общественники. На площади графа Сперанского прошла Божественная литургия.

Ведерников напомнил, что «Сияние России» более 30 лет открывается общей молитвой. Он процитировал Валентина Распутина.

«Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни. Наши духовные традиции — это часть культурного кода россиян. Мы храним память, наполняем традиции новым актуальным звучанием — и значит, мы живём, мы уверенно смотрим в будущее», — сказал спикер.

После шествия в парке у Спасского храма развернули ярмарку иркутских мастеров, литературную полянку, полевую кухню и зону для детей. Также запланированы концерты духовно-нравственной музыки, кинопоказы и пленэр художников.

Ранее архиепископ Зеленоградский Савва сообщил, что чудотворный список Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» будет специально доставлен из Смоленска в Москву к Общемосковскому крестному ходу 6 сентября и возглавит шествие. Он пояснил, что выбор святыни связан с исторической традицией московских крестных ходов, ранее проходивших от Кремля к Новодевичьему монастырю в память о перенесении этой иконы.