В Иркутской области 37-летний водитель большегруза погиб в результате аварии на федеральной трассе Р-258 «Байкал». Мужчина потерял управление грузовиком, врезался в бетонное ограждение и съехал в кювет. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Смертельное ДТП произошло утром 22 ноября около 09:00 на 96-м километре трассы неподалёку от посёлка Култук в Слюдянском районе. По данным Госавтоинспекции, большегруз перевозил строительные материалы.

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением. После столкновения с бетонным дорожным ограждением многотонная машина оказалась в кювете. Полученные мужчиной травмы оказались смертельными — он скончался до приезда медиков.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. Точная причина потери управления пока неизвестна.