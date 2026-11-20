Три человека погибли в Республике Алтай после столкновения легкового автомобиля Audi A4 с опрокинувшимся грузовиком, который перевозил около 100 голов крупного рогатого скота. Водитель большегруза получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщило МВД региона.

Авария произошла вечером 19 ноября на Чуйском тракте, примерно в трёх километрах от села Камлак Шебалинского района. По предварительной информации, 46-летний житель Дагестана за рулём грузовика Renault Magnum с полуприцепом-скотовозом потерял управление на повороте. Машина перевернулась и столкнулась со встречной иномаркой.

В Audi находились трое жителей Алтайского края. За рулём был 45-летний мужчина, его пассажирам исполнилось 42 и 43 года. Все они скончались на месте происшествия. Пострадавшего водителя грузовика доставили в Республиканскую клиническую больницу.

Одной из возможных причин столкновения могло стать несоблюдение безопасного бокового интервала водителем большегруза. Окончательные обстоятельства аварии ещё предстоит установить. Прокуратура Шебалинского района организовала проверку, в ходе которой оценит причины и условия произошедшего.

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