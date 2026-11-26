В Иркутской области раскрыли убийство скупщика золота, совершённое в 2002 году. Подозреваемого удалось установить спустя почти четверть века благодаря ДНК-анализу осколков бутылки, найденной в квартире погибшего. Обвинение предъявили 51-летнему жителю Бодайбинского района. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

История началась в ноябре 2002 года, когда мужчина пропал без вести. Его жена обратилась в правоохранительные органы, после чего возбудили уголовное дело. Однако установить обстоятельства исчезновения тогда не удалось, и расследование приостановили.

Вернуться к материалам дела следователи решили в 2026 году. Они повторно изучили улики и назначили молекулярно-генетическую экспертизу. На осколках бутылки, изъятой в квартире пропавшего, обнаружили биологические следы. Полученный ДНК-профиль совпал с генетическими данными ранее неоднократно судимого 51-летнего местного жителя.

На допросе задержанный признался в преступлении и рассказал, что в ноябре 2002 года приехал к знакомому с подельником, чтобы продать пять килограммов золота. Скупщик согласился обсудить сделку, после чего мужчины отправились за партией драгоценного металла в другой район Бодайбо. Покупатель взял с собой 15 тысяч долларов предоплаты.

На месте скупщику не понравилось качество золота, из-за чего между участниками сделки вспыхнула ссора. По версии следствия, один из продавцов несколько раз ударил мужчину металлическим предметом по голове и спине. От полученных травм тот скончался.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленники вывезли тело к реке Витим и сбросили под лёд. Забранные у погибшего 15 тысяч долларов они разделили между собой.

После задержания подозреваемого заключили под стражу. Ему предъявили обвинение в убийстве из корыстных побуждений, совершённом группой лиц (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его предполагаемый сообщник умер в 2019 году, поэтому уголовное преследование в отношении него прекратили.

Ранее Life.ru сообщал, как в Иркутске спустя 30 лет раскрыли убийство разносчицы пенсий благодаря повторному расследованию. В обоих случаях установить предполагаемого преступника удалось спустя десятилетия после преступления, когда следователи вернулись к старым материалам дела и нашли новые зацепки.