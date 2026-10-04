В Испании 12 человек пострадали при обрушении пола и потолка в баре

Двенадцать человек пострадали при обрушении пола и части потолка в баре Tempranillo в испанском городе Сан-Висенте-де-ла-Сонсьерра. В момент происшествия внутри находились около 50 посетителей. Информацию сообщило местное издание La Rioja.

По предварительным данным, сначала провалился пол заведения, а вслед за ним частично обрушился потолок. Из-за завалов от 25 до 30 человек некоторое время не могли самостоятельно выбраться наружу.

Всего медики оказали помощь 12 пострадавшим. Шесть человек доставили в больницу Сан-Педро в Логроньо, ещё двоих — в медицинский центр Аро. Один молодой человек добрался туда с помощью знакомого. У одного из раненых подозревают перелом ноги, остальные получили лёгкие травмы.

Спасатели обследовали завалы с помощью служебной собаки и подтвердили, что под обломками людей не осталось. На месте работали пожарные, медики, Красный Крест и сотрудники Гражданской гвардии.

Из-за происшествия также обрушилась стена соседнего жилого дома. В момент ЧП внутри никого не было, поэтому дополнительных пострадавших нет. Причины разрушения конструкций устанавливаются.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Дагестане после сильных ливней повторно обрушился Красный мост через реку Аварское Койсу. Мощный поток размыл площадку с временными опорами, после чего рухнуло пролётное строение. Пострадавших не было, поскольку движение по переправе к этому моменту уже закрыли из-за ремонта.