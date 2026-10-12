Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 октября, 05:53

В Испании арестовали квартиру и виллу блогера Анатолия Шария

Обложка © X / Anatolij Sharij

Обложка © X / Anatolij Sharij

Испанские суды арестовали квартиру и виллу украинского блогера Анатолия Шария. Квартиру в жилом комплексе «Маринер» в Сегур-де-Калафеле арестовали по постановлению суда Эль-Вендреля. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Обеспечительные меры приняты по делу № 243/2024-1, которое находится на стадии предварительного расследования. Квартира остается у владельца, но продать, подарить или заложить её он не сможет»,цитируют источник «Известия».

Квартиру арестовали 17 июня 2026 года. Кроме того, суд в Аликанте наложил обеспечительные меры на виллу Шария в городе Рода-де-Бара площадью 265 кв. м. По данным источника, блогер уже продал эту недвижимость. Суд принял решение об аресте виллы ещё в октябре 2025 года.

Шарий допустил, что взрыв в Монако устроил исполнитель покушения на него
Шарий допустил, что взрыв в Монако устроил исполнитель покушения на него

Как писал Life.ru, в Испании начали расследование в отношении Шария и его жены Ольги Бондаренко после запроса о международном сотрудничестве, который направили украинские власти. Также испанские правоохранители проверяют сведения о возможной связи блогера с российскими спецслужбами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Испания
  • Украина
  • Анатолий Шарий
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar