В Испании арестовали квартиру и виллу блогера Анатолия Шария

Испанские суды арестовали квартиру и виллу украинского блогера Анатолия Шария. Квартиру в жилом комплексе «Маринер» в Сегур-де-Калафеле арестовали по постановлению суда Эль-Вендреля. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Обеспечительные меры приняты по делу № 243/2024-1, которое находится на стадии предварительного расследования. Квартира остается у владельца, но продать, подарить или заложить её он не сможет», — цитируют источник «Известия».

Квартиру арестовали 17 июня 2026 года. Кроме того, суд в Аликанте наложил обеспечительные меры на виллу Шария в городе Рода-де-Бара площадью 265 кв. м. По данным источника, блогер уже продал эту недвижимость. Суд принял решение об аресте виллы ещё в октябре 2025 года.

Как писал Life.ru, в Испании начали расследование в отношении Шария и его жены Ольги Бондаренко после запроса о международном сотрудничестве, который направили украинские власти. Также испанские правоохранители проверяют сведения о возможной связи блогера с российскими спецслужбами.