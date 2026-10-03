В Испании расследуют дело о налоговых нарушениях украинского блогера Шария

В Испании украинского блогера Анатолия Шария и его жену Ольгу Бондаренко проверяют по делу о предполагаемых налоговых нарушениях. Расследование ведёт суд № 5 города Эль-Вендрель совместно с Гражданской гвардией, сообщает elDiario.

Следствие изучает имущество супругов и происхождение их доходов. В материалах дела говорится о возможных нарушениях, которые могут подпадать под статьи о преступлениях против налоговой службы, отмывании денег и подделке документов; позднее к проверке добавили возможное сокрытие активов. Расследование началось после запроса о международном сотрудничестве со стороны украинских властей.

По расчётам привлечённых налоговых экспертов, возможная недоимка за 2018 год составляет около €151 тыс., а за 2022-й — почти €388 тыс. Гражданская гвардия также изучает зарубежные счета, криптовалюту, переводы и другие источники доходов супругов.

Отдельно испанские правоохранители проверяют сведения о возможной связи Шария с российскими спецслужбами. В материалах следствия эта версия фигурирует именно как предположение, которое предстоит проверить. Сам блогер такие обвинения отвергает и заявляет, что его доходы связаны с YouTube и пожертвованиями подписчиков.

В июне 2026 года в доме супругов прошёл обыск. По данным издания, силовики обнаружили около €800 тыс. в криптовалюте, предметы роскоши и произведения искусства примерно на €400 тыс., а также 20 золотых пластин стоимостью порядка €150 тыс. Часть имущества и цифровых активов суд постановил арестовать.

Шарий и Бондаренко должны дать показания в статусе фигурантов расследования по видеосвязи. Супруги называют дело способом давления и настаивают, что происхождение их средств законно.

Анатолий Шарий — украинский видеоблогер и бывший журналист, родившийся в Киеве в 1978 году. Он получил известность благодаря политическим роликам и критике украинских властей, а в 2019 году основал «Партию Шария», которую украинский суд запретил в 2022 году. Сам Шарий длительное время живёт в Испании.

В 2022 году Шарий объявил о том, что в Испании так и не дождались доказательств его «преступлений» от Генеральной прокуратуры Украины. В результате дело было закрыто. Тогда Киев обвинял блогера в госизмене и «нарушении равноправия граждан».