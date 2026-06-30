Шарий допустил, что взрыв в Монако устроил исполнитель покушения на него

Украинский блогер Анатолий Шарий предположил, что вчерашний взрыв в Монако устроил тот же человек, что покушался на него в Испании несколько лет назад. Он опубликовал два фото в соцсетях и обратил внимание на сходство.

«Похож. По Шарию не получилось — в Монако поехал?» — написал блогер.

Напомним, в прошлом месяце Шарий сообщил о попытке покушения на него в Испании. По его словам, за этим стоит Служба безопасности Украины (СБУ). Шарий связал происходящее с приговором к 15 годам лишения свободы, который, по его словам, был вынесен ему за ролик на YouTube с критикой Владимира Зеленского. Он заявил, что после этого, по его мнению, было принято решение организовать его убийство.

Как сообщал Life.ru вечером 29 июня 2026 года в Монако произошёл взрыв на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла. По данным правительства княжества, в результате инцидента пострадали три человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, неизвестный оставил рюкзак или сумку в холле здания, после чего прогремел взрыв, а подозреваемый скрылся. Глава правительства Монако Кристоф Мирман заявил, что это «весьма вероятно, теракт», отметив, что подобное происходит в княжестве впервые. По сообщениям СМИ, пострадавшие — украинский олигарх Вадим Ермолаев, его жена и их 13-летний ребёнок.