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Опубликовано 19 сентября, 00:27

В Испании пенсионер застрял в бочке с вином и позвонил пожарным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MikroKon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MikroKon

В Испании 73-летний мужчина оказался в весьма необычной ловушке — он застрял внутри бочки с вином и начал испытывать проблемы с дыханием. Спасать пенсионера пришлось пожарным, пишет Europa Press.

История произошла в населённом пункте Карседо-де-Ломес. Мужчина сам позвонил из бочки в службу спасения. Внутри скопились газы и остались продукты брожения, из-за чего пенсионеру стало тяжело дышать.

Пока пожарные ехали к месту происшествия, диспетчеры нашли соседа мужчины и попросили его помочь. Тот удерживал пенсионера, чтобы он не погрузился ещё глубже в твёрдые остатки, которые находились на дне бочки.

Сначала спасатели попробовали вытащить мужчину через верхнее отверстие. Однако быстро выяснилось, что выбраться через него не получится — отверстие оказалось слишком узким.

Тогда пожарные частично изменили конструкцию бочки. Они уложили её горизонтально и после этого смогли достать мужчину. Вся спасательная операция заняла около получаса. После освобождения пенсионера доставили в больницу на обследование. Врачи не обнаружили у него серьёзных травм.

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Ранее Life.ru рассказывал о похожем необычном случае в Петербурге. Там россиянин застрял в дупле старого клёна и провёл внутри всю ночь, попивая пиво. Мужчина провалился в дупло, когда пытался забраться на дерево возле одного из домов на улице Гагарина. В итоге он провёл там больше суток, пока спасатели не приехали по вызову его друга. При этом мужчина не звал на помощь, не стучал и не пытался выбраться, а спокойно сидел внутри с принесённым с собой пивом.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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