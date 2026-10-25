В Испании разгорелся скандал из-за ИИ-видео с женой премьер-министра Санчеса

В Испании разгорелся политический скандал после публикации видеоролика с созданными искусственным интеллектом изображениями жены премьер-министра Педро Санчеса и других представителей правящей Социалистической партии. Как сообщает The Guardian, запись распространила оппозиционная Народная партия в преддверии парламентских выборов, назначенных на 29 ноября.

В Испании разгорелся скандал из-за ИИ-видео с женой премьер-министра. Фото © X/ Haber Taksim

На кадрах цифровые двойники супруги главы правительства Бегоньи Гомес, бывшего премьера Хосе Луиса Родригеса Сапатеро и других известных лиц якобы признаются в различных нарушениях. В частности, виртуальная Гомес рассказывает о получении должности в университете благодаря влиянию мужа. При этом реальные фигуранты связанных с ними расследований отрицают противоправные действия.

Ролик собрал почти два миллиона просмотров и вызвал возмущение представителей правящей партии. Министр цифровой трансформации Испании Оскар Лопес обвинил оппозицию в распространении ложной информации. По его словам, зрители, не знакомые с технологиями искусственного интеллекта, могут принять происходящее на видео за действительность.

Одна из героинь ролика, бывшая представительница социалистов Лейре Диес, уже подала жалобу на Народную партию, обвинив её в клевете и незаконном использовании цифрового образа.

В оппозиции обвинения отвергли, заявив, что видео представляет собой политическую сатиру. В партии подчеркнули, что ролик содержит отметку об использовании искусственного интеллекта. При этом эксперты предупреждают, что подобные технологии способны вводить избирателей в заблуждение

Досрочные парламентские выборы в Испании назначили на 29 ноября после затяжного политического кризиса. Как сообщал Life.ru 5 октября, премьер Педро Санчес объявил о роспуске парламента на фоне провала правительственных инициатив по борьбе с жилищным кризисом. Депутаты отклонили предложения о дополнительной защите арендаторов, а недовольство стоимостью жилья к тому моменту уже вылилось в массовые протесты.