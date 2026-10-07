В Испании умерла пенсионерка, выселение которой вызвало массовые протесты

В Мадриде умерла 87-летняя Марикармен Абаскаль, выселение которой из квартиры стало одним из главных поводов для массовых протестов из-за жилищного кризиса в Испании. О её смерти сообщил профсоюз арендаторов жилья Sindicato de Inquilinas.

«С сожалением сообщаем, что сегодня Марикармен скончалась. 23 сентября произошло её выселение, и с тех пор она находилась в больнице. Хотя нам удалось добиться соглашения, которое позволило бы ей вернуться домой, это решение пришло слишком поздно», — сообщили в профсоюзе.

Абаскаль прожила в квартире в мадридском районе Ретиро несколько десятилетий. 23 сентября судебное решение о выселении исполнили с четвёртой попытки, после чего женщину на носилках доставили в больницу. Позднее её представители и владелец жилья договорились о новом контракте, который позволял пенсионерке вернуться домой после выписки.

История Абаскаль вызвала массовые акции в Мадриде. Тысячи человек вышли на улицы, протестующие разбили палаточный лагерь на площади Пуэрта-дель-Соль. Выступления с требованиями изменить жилищную политику прошли и в других городах страны.

2 октября Конгресс депутатов отклонил два правительственных декрета по жилью, предусматривавших в том числе ограничения роста аренды и дополнительные гарантии для квартиросъёмщиков. После этого премьер-министр Педро Санчес объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 29 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал, как около 70 тысяч человек вышли на улицы Мадрида из-за жилищного кризиса. Одним из ключевых поводов для новой волны протестов стало именно выселение Марикармен Абаскаль.