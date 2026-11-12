Первая за 14 лет всеобщая забастовка в Испании завершилась массовыми уличными шествиями. В Мадриде на акцию вышли около 120 тысяч человек, а в Барселоне демонстранты заполнили центральные улицы города. Кадры протестов распространились в социальных сетях.

Испанию охватила первая за 14 лет всеобщая забастовка. Видео © X / altrella_l / EconoCabreado / MorenoG_Agustin

Забастовка прошла 11 ноября и затронула транспорт, торговлю, промышленность, школы и другие сферы. Её участники выступили против роста стоимости жилья и арендной платы, потребовав от властей принять меры для защиты квартиросъёмщиков.

По оценкам профсоюзов, в общенациональной акции приняли участие около четырёх миллионов работников. При этом активность протестующих заметно различалась в зависимости от региона и отрасли.

Как ранее писал Life.ru, забастовка проходила под лозунгом «Заработная плата, жильё, цены». Организаторы требуют повышения доходов, расширения фонда государственного жилья и мер против спекуляций недвижимостью. По оценке UGT, работающим людям становится всё труднее сводить концы с концами: зарплаты не успевают за расходами.