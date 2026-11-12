Пожилой мужчина едва не лишился возможности нормально питаться из-за редкой болезни позвоночника. Костные разрастания в области шеи достигли таких размеров, что начали сдавливать пищевод и трахею. Помочь пациенту смогли нейрохирурги Истринской больницы, которые провели сложную операцию и вернули ему возможность самостоятельно принимать пищу. Об этом стало известно Life.ru.

Мужчина обратился к медикам с жалобами на затруднённое глотание. Особенно тяжело ему давалась твёрдая еда. После осмотра и компьютерной томографии врачи диагностировали болезнь Форестье — заболевание, при котором связки позвоночника постепенно окостеневают, образуя крупные наросты. В данном случае они не только мешали прохождению пищи, но и затрудняли дыхание.

Однако сразу приступить к операции медики не могли. У пациента было нарушение сердечного ритма, из-за которого он принимал препараты, снижающие свёртываемость крови. Это повышало вероятность серьёзного кровотечения во время хирургического вмешательства.

«Осуществить вмешательство сразу было невозможно: пациент страдал нарушением сердечного ритма и принимал препараты, снижающие свёртываемость крови. Это повышало риск кровотечения во время вмешательства», — рассказал нейрохирург Николай Карпов.

После необходимой подготовки врачи удалили костные разрастания и устранили сдавление пищевода и трахеи. По словам Карпова, без хирургического лечения заболевание продолжало бы прогрессировать. Со временем мужчина мог потерять возможность проглатывать даже жидкую пищу, а усиливающееся давление на трахею грозило дальнейшим нарушением дыхания.

Операция прошла успешно. Пациент смог самостоятельно вставать и есть, а контрольное обследование подтвердило полное устранение сдавления. Сейчас мужчина уже выписан домой и продолжает наблюдаться у врачей амбулаторно.

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