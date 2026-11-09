Московские врачи избавили 49-летнего мужчину от волос, выросших в гортани после перенесённой операции. Необычное осложнение вызывало постоянный кашель и ощущение инородного тела в горле. Помощь пациенту оказали специалисты НИКИ оториноларингологии имени Л. И. Свержевского, сообщили в столичном Депздраве.

Несколько лет назад мужчине удалили опухоль гортани в одной из региональных больниц. После вмешательства он некоторое время дышал через трахеостому — специальное отверстие в шее. Позднее его закрыли лоскутом собственной кожи пациента.

В Москве врачи удалили волосы длиной до 5 см из горла мужчины. Фото © Telegram / Московская медицина

Однако вместе с пересаженной кожей в дыхательные пути попали волосяные фолликулы. Со временем из них начали расти волосы, которые мешали мужчине нормально дышать и глотать. Когда дискомфорт стал постоянным, пациент обратился к московским специалистам.

«Волосы были длиной от 3 до 5 см. Это достаточно редкое, но возможное последствие закрытия трахеостомы кожным лоскутом», — рассказала руководитель оториноларингологического отделения № 7 Елена Кирасирова.

Врачи провели многоэтапное хирургическое лечение. Сначала они удалили проблемный участок кожи вместе с волосяными луковицами и временно вновь сформировали трахеостому. Когда необходимость в ней отпала, трубку извлекли, а отверстие впоследствии закрылось самостоятельно. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. По информации медиков, кашель и неприятные ощущения в горле больше его не беспокоят.

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