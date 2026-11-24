Не менее 200 тысяч молодых людей в Италии почти не покидают дом, не учатся, не работают и избегают общения. Их называют хикикомори. Авторы ежегодного доклада итальянского парламента о зависимостях отнесли такую изоляцию к новым формам зависимости и рискованного поведения, сообщает Open Online.

Более 50 тысяч старшеклассников, или 2,1%, рассказали, что провели в изоляции свыше полугода. Ещё 2,5% молодых людей сообщили о периодах от трёх до шести месяцев. В среднем изоляция длится пять лет, а в отдельных случаях — до десяти.

По словам психолога Крепальди, с 2017 года ассоциация Hikikomori Italia получила более 10 тысяч обращений за помощью. Он подчеркнул, что особенно важно вмешаться в первые два года, иначе состояние рискует стать хроническим. Со временем тревога из-за упущенных возможностей и стыд перед возвращением к людям усиливаются, что затрудняет восстановление.

Около 80% случаев приходится на мужчин. По оценке Крепальди, они составляют почти все наиболее тяжёлые случаи. Женщины, по его словам, чаще признают свои психологические трудности, и это помогает вернуться к общению.

Ранее Life.ru писал, что признаки хикикомори выявили примерно у 3% участников исследования в России. При этом точных данных о числе людей, которые почти не выходят из дома и избегают общения, в стране пока нет. Нейропсихолог объяснила, почему человек годами остаётся в своей комнате и как помочь ему вернуться к привычной жизни.