В Италии нашли и попробовали пиво из бочки, пролежавшей во льдах около 50 лет

В итальянских Альпах открыли бочку пива, потерянную около полувека назад. Её извлёк из ледника 42-летний Даниэль Оберлехнер, а затем вместе с коллегами и друзьями попробовал содержимое. По оценке участвовавшего в дегустации пивовара Лукаса Харпфа, напиток сохранил вкус, янтарный цвет и газацию, пишет Alto Adige.

Бочку весом 40 килограммов обнаружили в долине Валле-Аурина. Из-подо льда она показалась после грозы. Чтобы доставить находку вниз, Оберлехнер использовал грузовую тележку и преодолел маршрут с перепадом высот почти две тысячи метров.

Историю рассказал Харпф — владелец компании по продаже напитков, в которой Оберлехнер много лет работает водителем. В свободное время мужчина занимается горным бегом и регулярно поднимается из своего села к приюту Сассо-Неро.

Именно туда когда-то везли потерянный груз. По словам Харпфа, в конце 1970-х — начале 1980-х годов бочка выпала из сетки, подвешенной к вертолёту, и оказалась в ледниковой трещине.

Ранее египетские археологи обнаружили в дельте Нила остатки двух гигантских статуй, которые связывают с фараоном Рамсесом II. Одно из изваяний первоначально могло достигать 8,5 метра в высоту. Раскопки прошли в деревне Бехбейт-эль-Хагар провинции Гарбия после того, как местный житель нашёл на своём участке камень с древними надписями.