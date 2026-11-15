В Италии автомобилисты оказались в необычной пробке из-за стада овец и нескольких ослов, которые заняли проезжую часть автомобильного тоннеля. Водителям пришлось остановиться и пропустить животных, неспешно двигавшихся по дороге. Кадры неожиданной встречи стали вирусными в социальных сетях.

В Италии ослы и стадо овец заблокировали движение в автомобильном тоннеле. Видео © X / SilentOrbit

На опубликованной видеозаписи видно, как сначала мимо автомобилей проходят ослы, а за ними следует многочисленное стадо овец. Животные движутся плотным потоком, практически не оставляя машинам пространства для проезда.

Очевидцы наблюдали за происходящим из салона автомобиля. Пока необычная колонна проходила через тоннель, движение транспорта оставалось затруднённым.