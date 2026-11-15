В Италии ослы и стадо овец заблокировали движение в автомобильном тоннеле
Обложка © X / SilentOrbit
В Италии автомобилисты оказались в необычной пробке из-за стада овец и нескольких ослов, которые заняли проезжую часть автомобильного тоннеля. Водителям пришлось остановиться и пропустить животных, неспешно двигавшихся по дороге. Кадры неожиданной встречи стали вирусными в социальных сетях.
В Италии ослы и стадо овец заблокировали движение в автомобильном тоннеле. Видео © X / SilentOrbit
На опубликованной видеозаписи видно, как сначала мимо автомобилей проходят ослы, а за ними следует многочисленное стадо овец. Животные движутся плотным потоком, практически не оставляя машинам пространства для проезда.
Очевидцы наблюдали за происходящим из салона автомобиля. Пока необычная колонна проходила через тоннель, движение транспорта оставалось затруднённым.
Ранее Life.ru сообщал, как сбежавшие верблюды перекрыли мост в Астрахани. Животные вышли на проезжую часть Старого моста через Волгу и создали опасность для автомобилистов. На место прибыли три экипажа ДПС, которые временно ограничили движение и организовали реверсивный проезд. Для эвакуации верблюдов с железнодорожных путей пришлось задействовать погрузочный кран