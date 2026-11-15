В Перми открыли тоннель на трассе ТР-53 после падения бетононасоса
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
В Перми полностью восстановили движение по тоннелю на участке трассы ТР-53, который был закрыт из-за падения строительной техники. Последствия аварии устранены, проезд в направлении микрорайонов Костарево и Ива-1 вновь доступен автомобилистам. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.
Движение на участке перекрыли 13 ноября после того, как бетононасос сорвался с шестого съезда и упал непосредственно в тоннель. Из-за происшествия проезд для всех автомобилей оказался заблокирован.
К счастью, при падении тяжёлой техники никто не пострадал. Для ликвидации последствий аварии привлекли подрядную организацию, специалисты которой занимались освобождением проезжей части.
Ранее Life.ru сообщал о ликвидации огромного провала на трассе Полазна — Чусовой в Пермском крае. Для устранения повреждения дорожного полотна рабочие использовали около 500 тонн щебня и привлекли 24 самосвала. Из-за происшествия движение на участке полностью перекрыли, а автобусы направили в объезд. После засыпки провала специалисты приступили к подготовке дороги к дальнейшему восстановлению