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Регион
Опубликовано 7 октября, 12:19

Огромную дыру в асфальте под Пермью засыпали 500 тоннами щебня

Огромную дыру в асфальте под Пермью засыпали 500 тоннами щебня за ночь. Обложка © Telegram / МегаТюмень - новости Тюмени, Министерство транспорта Пермского края

Огромную дыру в асфальте под Пермью засыпали 500 тоннами щебня за ночь. Обложка © Telegram / МегаТюмень - новости Тюмени, Министерство транспорта Пермского края

Огромный провал, перекрывший трассу Полазна — Чусовой в Пермском крае, полностью засыпали. Работы шли всю ночь, на ликвидацию просадки ушло около 500 тонн щебня, сообщили в региональном Минтрансе.

Для работ на место направили спецтехнику и 24 самосвала. К утру 7 октября дыру в дорожном полотне удалось полностью засыпать, однако движение по основному участку пока не восстановили.

Теперь рабочим предстоит уплотнить площадку и засыпать её асфальтогранулятом. Только после этого по трассе планируют вновь запустить транспорт. За состоянием участка также организуют мониторинг.

Карстовый провал образовался на 19-м километре дороги Полазна — Чусовой между посёлками Дивья и Ветляны, неподалёку от остановки «Отворот на Кривое». После ЧП движение полностью перекрыли, а межмуниципальные автобусы отправили в объезд через Кунгур и Березники. Для легковых машин дорожники дополнительно организовали временный объезд по грунтовому участку.

Прокуратура Добрянки начала проверку после повреждения трассы. Надзорное ведомство намерено установить обстоятельства произошедшего и оценить соблюдение требований безопасности при содержании дороги.

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Похожие проблемы с дорожной инфраструктурой возникали и в других регионах. В сентябре на КАД Санкт-Петербурга провалился асфальт, из-за чего затор растянулся на 7,6 километра, а две полосы пришлось закрыть. Причиной тогда назвали локальный размыв основания дороги. В том же месяце в Приморском крае рухнул мост после проезда лесовоза. Переправа не входила в основную дорожную сеть, поэтому населённые пункты без сообщения не остались.

Больше новостей об обрушениях, авариях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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