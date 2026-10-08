В Италии россиянку заподозрили в неуплате налогов на €11 млн

В Италии россиянку заподозрили в уклонении от уплаты налогов на €11 млн. Финансовая гвардия провинции Савона завершила проверку женщины, которая, по версии следствия, годами скрывала доходы от местных властей. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Поводом для расследования стала покупка роскошного пентхауса стоимостью более €2 млн в курортном городе Алассио. В ходе проверки выяснилось, что ещё в 2018 году женщина приобрела шесть других квартир в Лигурии. Общая стоимость недвижимости оценивается примерно в €5 млн.

По данным правоохранителей, россиянка фактически проживала в стране с 2018 года, однако не декларировала все свои заработки, включая поступления из-за рубежа. Это установили после изучения банковских счетов, коммунальных платежей и других сведений, указывающих на постоянное пребывание в Италии.

Особое внимание следователей привлёк её инвестиционный портфель в России стоимостью €50 млн, или более 4 млрд рублей. Согласно материалам проверки, с 2019 по 2024 год женщина получила около €7 млн доходов от финансовых вложений, аренды и других источников, не отразив эти суммы в итальянских декларациях.

Кроме того, налоговики выявили предполагаемую неуплату более €4 млн налога на зарубежную недвижимость и нарушения при декларировании иностранных финансовых активов. После приостановки основных положений соглашения об избежании двойного налогообложения между Москвой и Римом женщина также лишилась возможности воспользоваться предусмотренными им механизмами зачёта зарубежных платежей.

Итальянская налоговая служба уже начала процедуру взыскания предполагаемой задолженности. Материалы переданы в прокуратуру по статье о непредставлении обязательных деклараций. Расследование находится на предварительной стадии, виновность фигурантки судом не установлена.

Ранее Life.ru рассказывал о налоговом скандале вокруг главы Ferrari Джона Элканна. Итальянские прокуроры установили, что семья бизнесмена пыталась избежать платежей с крупного наследства, представляя его бабушку налоговым резидентом Швейцарии. В результате наследникам предстояло выплатить государству €183 млн, а сам предприниматель согласился на год общественных работ.