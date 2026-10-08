Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 октября, 15:23

В Италии «трюфельный» пёс выкопал из земли кокаин на 25 тысяч евро

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Италии пёс, которого учили находить под землёй трюфели, случайно превратил обычную прогулку по лесу в небольшую антинаркотическую операцию. Собака откопала в лесу 270 граммов чистого кокаина. Стоимость партии на нелегальном рынке оценили в €20–25 тысяч, сообщает ANSA.

Курьёзный случай произошёл в окрестностях коммуны Коррополи в провинции Терамо. Пёс по кличке Фульмине породы лаготто-романьоло убежал в заросли, а спустя некоторое время вернулся к хозяину с тремя тёмными круглыми свёртками.

Из-за формы и размеров мужчина сначала решил, что питомец добыл три особенно крупных трюфеля. Однако при попытке очистить находки от земли выяснилось, что они имеют резиновую консистенцию и запечатаны в пластик.

Хозяин сообщил о подозрительных «трофеях» карабинерам. Правоохранители осмотрели упаковки и установили, что внутри находился кокаин, подготовленный для дальнейшего распространения. Общий вес изъятого составил около 270 граммов. Наркотик был спрятан в трёх герметично запаянных пластиковых упаковках и закопан в земле.

Пушистый наркокурьер провалил миссию: Котика с запрещёнкой поймали у колонии
Пушистый наркокурьер провалил миссию: Котика с запрещёнкой поймали у колонии

В июле Life.ru рассказывал о псе Купе из Петербурга, который во время прогулки съел закладку с марихуаной и едва не погиб. Утром после выгула животное практически не могло ходить, отказывалось от воды и еды. Хозяйка отвезла питомца в ветеринарную клинику, где ему провели инфузионную терапию. Врачи в итоге заверили, что жизни собаки ничего не угрожает.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Италия
  • Животные
  • Наркотики
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar