В Италии «трюфельный» пёс выкопал из земли кокаин на 25 тысяч евро

В Италии пёс, которого учили находить под землёй трюфели, случайно превратил обычную прогулку по лесу в небольшую антинаркотическую операцию. Собака откопала в лесу 270 граммов чистого кокаина. Стоимость партии на нелегальном рынке оценили в €20–25 тысяч, сообщает ANSA.

Курьёзный случай произошёл в окрестностях коммуны Коррополи в провинции Терамо. Пёс по кличке Фульмине породы лаготто-романьоло убежал в заросли, а спустя некоторое время вернулся к хозяину с тремя тёмными круглыми свёртками.

Из-за формы и размеров мужчина сначала решил, что питомец добыл три особенно крупных трюфеля. Однако при попытке очистить находки от земли выяснилось, что они имеют резиновую консистенцию и запечатаны в пластик.

Хозяин сообщил о подозрительных «трофеях» карабинерам. Правоохранители осмотрели упаковки и установили, что внутри находился кокаин, подготовленный для дальнейшего распространения. Общий вес изъятого составил около 270 граммов. Наркотик был спрятан в трёх герметично запаянных пластиковых упаковках и закопан в земле.

В июле Life.ru рассказывал о псе Купе из Петербурга, который во время прогулки съел закладку с марихуаной и едва не погиб. Утром после выгула животное практически не могло ходить, отказывалось от воды и еды. Хозяйка отвезла питомца в ветеринарную клинику, где ему провели инфузионную терапию. Врачи в итоге заверили, что жизни собаки ничего не угрожает.