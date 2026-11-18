В Италии задержали 28-летнего украинского блогера и предпринимателя Александра Слобоженко, которого на родине разыскивают по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Его обнаружили 17 ноября в гостинице курортного города Риччоне, сообщает Il Resto del Carlino.

Полиция Римини узнала о местонахождении предпринимателя после его регистрации в отеле. Сотрудники уголовного розыска организовали наблюдение и задержали мужчину при возвращении в гостиницу. Операцию провели при содействии международной полицейской службы по линии Интерпола.

По версии украинского следствия, с 2020 по 2023 год Слобоженко участвовал в управлении организацией, которая зарабатывала на продвижении онлайн-казино, букмекерских сайтов и поддельной медицинской продукции. Для рекламы использовались фиктивные аккаунты, а полученные деньги выводились через зарубежные платёжные системы, криптокошельки и нелегальные обменники.

Украинские правоохранители подозревают бизнесмена в уклонении от уплаты более 213 миллионов гривен налогов. Следствие также проверяет легализацию доходов через покупку дорогих автомобилей и недвижимости. В августе 2024 года в рамках дела были арестованы восемь транспортных средств и объекты недвижимости в Киеве.

Слобоженко основал компанию Traffic Devils, занимающуюся цифровым маркетингом и арбитражем интернет-трафика. В соцсетях на него подписаны около полмиллиона человек. Там предприниматель регулярно показывал дорогие автомобили, путешествия и роскошный образ жизни.

После задержания бизнесмена поместили в тюрьму «Казетти» в Римини. Там он будет ожидать решения об экстрадиции на Украину.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о бизнесе Слобоженко и его компании Traffic Devils. Ещё в 2022 году предприниматель открыто говорил о работе с рекламой онлайн-казино и букмекерских площадок. Тогда же издание изучило его автомобильный парк, недвижимость и историю развития компании. Слобоженко прославился любовью к суперкарам, а в феврале того года попал в аварию на арендованном Ferrari SF90 Stradale во время поездки в Дубай.