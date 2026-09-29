Попытки западных стран добиться поражения России не привели к ожидаемому ослаблению поддержки действующей власти внутри страны. Такую оценку изложил обозреватель итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Алессандро Орсини.

В своей колонке он связал результаты сентябрьских выборов в Госдуму с консолидацией российского общества вокруг нынешнего политического курса. По мнению автора, ещё в начале конфликта вокруг Украины можно было предположить, что внешнее давление даст обратный эффект.

«Успех на выборах в Госдуму, где он побил все предыдущие рекорды, подтверждает верность этого прогноза», — говорится в публикации.

Орсини также подверг критике распространённый, по его оценке, в части итальянской политической и медийной среды тезис о том, что россияне якобы испытывают всё большее неприятие собственной страны. Он считает подобное объяснение ошибочным и связывает отношение к Западу прежде всего с санкциями и политикой европейских государств.

На встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, посвящённой итогам голосования, Владимир Путин заявил, что прошедшие в сентябре выборы подтвердили легитимность органов исполнительной и представительной власти в стране. По его словам, это особенно важно в современных условиях.