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Опубликовано 29 сентября, 19:55

В Италии заявили, что давление Запада не ослабило поддержку курса Путина в России

Il Fatto Quotidiano связала успех «Единой России» с поддержкой курса Путина

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Попытки западных стран добиться поражения России не привели к ожидаемому ослаблению поддержки действующей власти внутри страны. Такую оценку изложил обозреватель итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Алессандро Орсини.

В своей колонке он связал результаты сентябрьских выборов в Госдуму с консолидацией российского общества вокруг нынешнего политического курса. По мнению автора, ещё в начале конфликта вокруг Украины можно было предположить, что внешнее давление даст обратный эффект.

«Успех на выборах в Госдуму, где он побил все предыдущие рекорды, подтверждает верность этого прогноза», — говорится в публикации.

Орсини также подверг критике распространённый, по его оценке, в части итальянской политической и медийной среды тезис о том, что россияне якобы испытывают всё большее неприятие собственной страны. Он считает подобное объяснение ошибочным и связывает отношение к Западу прежде всего с санкциями и политикой европейских государств.

Путин: Киев пытался массированно атаковать Москву в основной день выборов
Путин: Киев пытался массированно атаковать Москву в основной день выборов

На встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, посвящённой итогам голосования, Владимир Путин заявил, что прошедшие в сентябре выборы подтвердили легитимность органов исполнительной и представительной власти в стране. По его словам, это особенно важно в современных условиях.

Больше новостей о решениях российских властей и внутриполитической повестке — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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