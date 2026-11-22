В центре Ивано-Франковска на западе Украины ссора возле кафе закончилась стрельбой. Один мужчина попал в больницу, сообщили в областной полиции.

Конфликт между тремя мужчинами вспыхнул вечером 21 ноября на так называемой «стометровке» — пешеходном участке улицы Независимости. Во время перепалки раздался выстрел, в результате которого 34-летний местный житель получил ранение ноги.

На звук выстрела отреагировали патрулировавшие центр города сотрудники полиции и Нацгвардии. Они вызвали медиков, которые госпитализировали пострадавшего. Ещё одного участника ссоры, 27-летнего мужчину с травмами лица, доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

«На месте обнаружили оружие, предварительно, травматическое. Следователи устанавливают, с чего началась стычка и при каких обстоятельствах применили оружие», — рассказали правоохранители.

Ранее Life.ru сообщал о перестрелке и массовой драке во Львове. Там конфликт между двумя группами молодых людей возле заведения на улице Лычаковской перерос в потасовку с применением оружия. Причины столкновения и сведения о пострадавших тогда оставались неизвестными.