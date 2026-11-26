Более 15 тысяч жителей Иванова остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе. Под отключение попали 108 многоквартирных домов и 12 социально значимых объектов, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Повреждение теплосети устраняют в районе дома № 44 на Владимирской улице. К аварийно-восстановительным работам привлечены 17 специалистов компании «Т Плюс» и семь единиц техники.

Завершить ремонт коммунальщики рассчитывают к 23:00 по московскому времени 26 ноября.

Отметим, что это не первое крупное отключение отопления в Иванове за месяц. Две недели назад из-за аварии на теплотрассе без тепла остались более четырёх тысяч горожан, в том числе 832 ребёнка. Тогда отключение затронуло 23 многоквартирных дома и два социально значимых объекта.