В Иванове задержали гражданина Индии, сбившего подростка на электровелосипеде

В Иванове сотрудники Госавтоинспекции разыскали 22-летнего гражданина Индии, который, по данным полиции, сбил на электровелосипеде 13-летнего подростка и уехал с места аварии. Личность иностранца удалось установить в ходе розыскных мероприятий.

ДТП произошло вечером 17 октября на улице Велижской. Мальчик переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, когда на него наехал электровелосипед.

После столкновения водитель не остановился и скрылся. Пострадавший получил травмы, однако их характер и тяжесть в сообщении региональной ГАИ не уточняются. Полицейские начали поиск участника происшествия и впоследствии установили, что транспортным средством управлял молодой иностранец. Мужчину задержали.

В отношении 22-летнего гражданина Индии составили административный протокол по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ. Эта норма предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения велосипедистами и другими участниками движения, за исключением водителей механических транспортных средств.

Подобные происшествия с участием электротранспорта ранее фиксировали и в других российских городах. В августе в Обнинске Калужской области мужчина на моноколесе сбил восьмилетнего ребёнка. Мальчик получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. Полицейские начали административное разбирательство, а также рассматривали возможность передачи материалов следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.